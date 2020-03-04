Послы ЕС решили снять санкции с Азарова и Ставицкого – журналист

Послы Евросоюза сегодня решили разморозить активы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, однако продлили еще на год санкции в отношении беглого президента Виктора Януковича и еще восьми экс-чиновников, и на шесть месяцев – в отношении его сына Александра. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Санкции против Азарова были введены в феврале 2014 года Фото: ЕРА

Послы ЕС приняли решение об отмене санкций против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС решили разморозить активы бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого. Продлили на 12 месяцев санкции в отношении [беглого президента Виктора] Януковича и еще восьми чиновников, на шесть месяцев – в отношении его сына Александра", – написал Йозвяк.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020

11 февраля Йозвяк уже писал о возможном снятии санкций со Ставицкого и Азарова.

Санкции против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их до 6 марта 2020 года.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, его два сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего.

Сейчас в списке остаются экс-президент и 11 его соратников: Александр Янукович, Николай Азаров, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Ставицкий, Табачник, Курченко.