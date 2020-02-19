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Азаров опубликовал цитату Данилко о "пропаганде разврата" в Украине, которая оказалась фейком

Певец Андрей Данилко заявил, что экс-премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал фейк о нем.

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Данилко (слева) заявил, что Азаров распространил фейк о нем
Данилко (слева) заявил, что Азаров распространил фейк о нем
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский певец Андрей Данилко (сценическое имя – Верка Сердючка) опроверг публикацию бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова с якобы цитатой артиста. Об этом он 18 февраля сообщил в своем Instagram.

Ранее в этот же день Азаров опубликовал в своем Facebook изображение со словами, якобы сказанными Данилко, о том, что "сейчас на Украине позор становится гордостью, разврат и ложь – нормой, преступление – торжеством, а упадок – достижением".

https://www.facebook.com/Nikolay.Azarov/posts/3679296472110701

Эту цитату Данилко приписывали еще с 2015 года различные малоизвестные ресурсы, такие как x-true.info, а сама картинка, именно которую и опубликовал Азаров, появилась в Twitter в 2018 году.

Теги: Николай Азаров, Украина, Андрей Данилко, фейк, Верка Сердючка
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