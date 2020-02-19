Азаров опубликовал цитату Данилко о "пропаганде разврата" в Украине, которая оказалась фейком

Певец Андрей Данилко заявил, что экс-премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал фейк о нем.

Украинский певец Андрей Данилко (сценическое имя – Верка Сердючка) опроверг публикацию бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова с якобы цитатой артиста. Об этом он 18 февраля сообщил в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Attention! FAKE! Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 18 Фев 2020 в 3:45 PST

Ранее в этот же день Азаров опубликовал в своем Facebook изображение со словами, якобы сказанными Данилко, о том, что "сейчас на Украине позор становится гордостью, разврат и ложь – нормой, преступление – торжеством, а упадок – достижением".

Эту цитату Данилко приписывали еще с 2015 года различные малоизвестные ресурсы, такие как x-true.info, а сама картинка, именно которую и опубликовал Азаров, появилась в Twitter в 2018 году.