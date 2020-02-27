Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

ЕС может ввести санкции против РФ и Китая за кибератаки – СМИ

Пять дипломатов рассказали Bloomberg, что обсуждение ограничительных мер против РФ и Китая начнется на этой неделе, но отказались назвать организации, против которых могут ввести санкции, а также инциденты, из-за которых ЕС может пойти на такие меры.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЕС может впервые применить механизм введения санкций за кибепреступления
ЕС может впервые применить механизм введения санкций за кибепреступления
Фото: depositphotos.com

Европейский союз может ввести санкции против структур, связанных с Россией и Китаем за кибератаки, сообщило 27 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Пять дипломатов рассказали агентству, что обсуждение ограничительных мер начнется уже на этой неделе, но отказались назвать организации, против которых могут ввести санкции, а также инциденты, из-за которых ЕС может пойти на такие меры. 

Для введения санкций необходимо согласие всех 27 членов ЕС, но, как рассказал Bloomberg дипломатический источник, в организации существует консенсус по этому вопросу. По его словам, утверждение новых ограничительных мер может занять два месяца. 

По данным агентства, санкции коснутся одного российского и одного китайского юридических лиц, а также нескольких граждан. 

Эти ограничительные меры могут стать первым случаем применения механизма санкций за кибератаки, который Еврсоюз утвердил в мае 2019 года. 

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС, а также замораживание активов физических и юридических лиц. Европейским компаниям будет запрещено контактировать с включенными в санкционный перечень лицами и компаниями.

В ЕС не раз выражали опасения относительно возможного вмешательства России в европейскую политику путем проведения кибератак. В резолюции Европарламента от 12 марта 2019 года осуждались атаки, проводимые российскими спецслужбами "для дестабилизации инфраструктуры связи и усиления напряженности в странах ЕС".

Теги: Россия, Китай, санкции, киберпреступность, Евросоюз, кибератака
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Виторган: "Этот порноканал работает у Суркова без помех"
Виторган: "Этот порноканал работает у Суркова без помех"
Джамала показала пляжные снимки с сыном
Джамала показала пляжные снимки с сыном
Звезда "Крепостной" Васько рассказала о муже-тиране, смерти возлюбленного и преследованиях экс-жены ее пассии
Звезда "Крепостной" Васько рассказала о муже-тиране, смерти возлюбленного и преследованиях экс-жены ее пассии
Супруга киевского мэра Кличко отпраздновала день рождения на лыжах
Супруга киевского мэра Кличко отпраздновала день рождения на лыжах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS