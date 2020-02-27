Госсекретарь США: Призываем Россию прекратить оккупацию Крыма

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексированный Крым российским. Об этом 27 февраля заявил госсекретарь США Майк Помпео в шестую годовщину аннексии Крыма, сообщается на сайте Госдепартамента.

"Соединенные Штаты вновь подтверждают: Крым – это Украина. Как подчеркнуто в нашей Крымской декларации в июле 2018 года, США никогда не признают претензии РФ на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", – подчеркнул Помпео.

Он добавил, что российские оккупационные власти продолжают нарушать права человека в Крыму. В частности, в тюрьмы попали более 80 человек "за мирное противодействие оккупации".

"Члены крымскотатарской общины продолжают подвергаться необоснованным рейдам в их домах и мечетях, наблюдению и запугиванию со стороны оккупационных властей, ограничениям на культурные мероприятия и криминализации их представительного органа, Меджлиса. Россия насильно призвала в армию почти 20 тыс. крымских мужчин в нарушение международного права. Оккупационные власти жестко ограничивают свободу вероисповедания, преследуют верующих за фиктивные обвинения в терроризме и захватили собор православной церкви Украины в Симферополе. Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму в отместку за их мирное несогласие, и положить конец злоупотреблениям России основными свободами в Крыму", – заявил Помпео.

Госсекретарь США заверил, что санкции против России будут действовать пока РФ не вернет Украине Крым.

"Мир никогда не забудет неспровоцированное вторжение России в Украину. США осуждают незаконные действия России в Крыму и ее дальнейшие агрессивные действия против Украины, в том числе на Донбассе, и будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и не выполнит полностью свои обязательства по Минским соглашениям", – отмечается в заявлении Помпео.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

26 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении 26 февраля Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли. По данным издания "Крым.Реалии", в проукраинской акции приняло участие около 10 тыс. человек.

Крымская правозащитная группа сообщала, что по "делу 26 февраля" проукраинским активистам в Крыму вынесли восемь приговоров, в том числе к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он был освобожден в 2017 году в рамках обмена.