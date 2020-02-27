После аннексии Крыма РФ добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа – "Черноморнефтегаз"

По словам гендиректора украинской компании "Черноморнефтегаз" Светланы Нежновой, объемы добычи Россией газа на украинской территории снижаются из-за международных санкций.

С 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, она добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа. Об этом 26 февраля на энергетическом форуме в Киеве сообщила генеральный директор государственной компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, информирует "РБК-Украина".

"За эти годы, с 2014-го по 2019-й, Российская Федерация добыла из месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд м³", – сказала она.

По данным руководителя "Черноморнефтегаза", объем добычи год от года снижается в том числе из-за международных санкций.

Нежнова отметила, что в 2014 году Россия добыла на украинской территории 2 млрд м³ газа, а в 2019-м – уже 1,5 млрд м³.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии в Крыму остались и были экспроприированы Россией буровые установки "Черноморнефтегаза", дочерней компании "Нафтогазу". В частности, на полуострове остались две установки, которые приобрели в 2011 году по $400 млн за каждую и которые получили неофициальное название "вышки Бойко" по имени бывшего министра энергетики, ныне народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, при содействии которого состоялась сделка.

"Нафтогаз", потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. В феврале 2020 года стало известно, что украинская компания требует от РФ компенсации убытков за потерянные на полуострове активы на сумму $8 млрд.

Международное сообщество ввело против РФ ряд санкций за аннексию Крыма.