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В Полтавской ОГА заявили, что предлагают инвесторам два участка для добычи нефти и газа

Полтавская область готова обеспечивать "прозрачные, четкие и равные для всех инвесторов" условия хозяйствования, заявил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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В Полтавской ОГА сегодня обсуждали пользование недрами
В Полтавской ОГА сегодня обсуждали пользование недрами
Фото: adm-pl.gov.ua

В Полтавской облгосадминистрации 13 февраля презентовали дополненный Инвестиционный атлас недропользователя Украины, сообщает пресс-служба ОГА.

"Полтавской области есть что показать и предложить инвестору. И мы будем обеспечивать прозрачные, четкие и равные для всех условия хозяйствования. Но в то же время моя задача №1 – тотально уничтожить коррупцию в государственных структурах и в органах местного самоуправления Полтавской области. Моя позиция по этому вопросу жесткая и в будущем она будет только усиливаться. Я благодарен президенту и премьер-министру за то, что они начали эту антикоррупционную линию и поддерживают ее", – отметил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Присутствовавший на презентации премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Полтавская область – ведущий регион в вопросе использования недр.

"Мы хотим, чтобы добывающим компаниям было максимально комфортно работать в Украине. Также просим организовать работу с инвесторами, бизнесом здесь на местах. Это зависит от органов самоуправления, областных советов, общин. И мы поговорили с руководителем Полтавщины Олегом Синегубовым о том, что должно быть сделано, чтобы даже намеков на коррупцию в области не было", – отметил премьер.

Сейчас в Атласе – более 100 объектов для инвестирования, потенциальный покупатель может выбрать объект из предложенных и инициировать аукцион, а если желаемого участка в перечне нет, его можно номинировать на электронные торги, объяснил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.

Инвесторам Атлас предлагает два участка в Полтавской области для добычи нефти и газа: Оболонская площадь в Семеновском районе и площадь "Писаревский-2" в Великобагачанском и Решетиловском районах. Минимальную начальную стоимость этих лотов в Госгеонедрах еще просчитывают, отмечает пресс-служба ОГА.

Теги: коррупция, инвестиции, Полтавская область, Госгеонедр, облгосадминистрация, Роман Опимах, Полтавская ОГА, Алексей Гончарук, Олег Синегубов
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