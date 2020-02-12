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В НКРЭКУ заявили, что не отменят плату за распределение газа для тех, кто его не потребляет

Абоненты, которые не пользуются природным газом, но подключены к газовым сетям, будут платить за транспортировку голубого топлива, потому что это обязательный платеж за содержание инфраструктуры, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.

НКРЭКУ: Платить за обслуживание газовых сетей нужно в любом случае
НКРЭКУ: Платить за обслуживание газовых сетей нужно в любом случае
Фото: pixabay.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не отменит плату за распределение газа для тех потребителей, кто газ не потребляет, но подключен к сети. Об этом сегодня на брифинге сказал глава комиссии Валерий Тарасюк, пишет "РБК-Украина".

По его словам, платить за обслуживание газовых сетей нужно в любом случае. Тарасюк обосновал такое решение примером двух домов, подключенных к газовым сетям. Он подчеркнул, что даже если в одном доме газ потребляют, а в другом нет, газ транспортируется к ним обоим, и сети обслуживаются в обоих случаях.

"То есть за содержание инфраструктуры платежи всегда были, есть и будут", – добавил чиновник.

НКРЭКУ 24 декабря 2019 года утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа и изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Новые правила вступили в силу 1 января 2020 года. Этот тариф в каждом регионе разный; в первом полугодии самая высокая по Украине стоимость транспортировки 1 м³ газа составляет 1,99 грн/м³ без ПДВ, указано на сайте НКРЭКУ. 

Глава НКРЭКУ Тарасюк во время совещания по тарифам у президента Владимира Зеленского 31 января заявил, что появление новой платежки предусмотрено законом о проведении анбандлинга "Нафтогазу".

"Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами, потому что мы занимаемся как страна анбандлингом: это поставка отдельно, транспортировка отдельно. Это необходимо для того, чтобы можно было свободно менять поставщика", – говорил Тарасюк.

4 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что украинцы будут платить за транспортировку газа, даже когда не потребляют его, но плата будет минимальной.

Теги: газ, энергетика, тарифы, НКРЭКУ, инфраструктура, природный газ, Валерий Тарасюк
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