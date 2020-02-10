"Выброшенные на ветер деньги". Коболев высказался против строительства интерконнектора для поставок сжиженного газа из Польши

Существующие мощности газотранспортных систем полностью покрывают все потребности Украины в импорте сжиженного газа с польского направления, строительство дополнительных интерконнекторов не нужно. Об этом глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев сказал в интервью "РБК Україна", которое вышло 10 февраля.
"Строить дополнительный интерконнектор – это глупость. Ее активно пропагандируют в первую очередь те, кто хочет заработать на его строительстве. На нее нельзя ни в коем случае соглашаться. Это просто выброшенные деньги на ветер, можно легко проверить. Существующие возможности входа из Польши в Украину более чем покрывают все потребности в импорте по этому направлению", – заявил Коболев.
Он также считает, что Украине нет смысла строить свой LNG-терминал на черноморском побережье, поскольку Турция не пропускает танкеры со сжиженным газом.
"Если бы разрешили проход Босфора, думаю, что LNG-терминал себя бы оправдал с точки зрения безопасности. Но не с точки зрения экономики. Большое количество LNG-газа и так есть в Европе, он доступен", – утверждает глава НАК.
31 августа 2019 года уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк и тогдашний министр энергетики США Рик Перри подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. Наимский заявил, что его страна готова увеличить поставки газа в Украину в четыре раза.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил в сентябре, что соглашение, подписанное Украиной, Польшей и США, предусматривает запуск интерконнектора, который позволит Украине получить до 1 млрд м³ американского сжиженного газа.
Польская компания PGNiG в 2018 году заключила три долгосрочных контракта на покупку сжиженного природного газа с американскими фирмами. Президент PGNiG Петр Возняк заявлял, что американский газ обходится Польше примерно на 20% дешевле российского.