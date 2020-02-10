"Выброшенные на ветер деньги". Коболев высказался против строительства интерконнектора для поставок сжиженного газа из Польши

В Минэнерго утверждали, что соглашение, подписанное в 2019 году Украиной, Польшей и США, предусматривает запуск интерконнектора между газотранспортными системами для получения американского сжиженного газа. Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев считает, что мощности действующих газопроводов достаточно.

Существующие мощности газотранспортных систем полностью покрывают все потребности Украины в импорте сжиженного газа с польского направления, строительство дополнительных интерконнекторов не нужно. Об этом глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев сказал в интервью "РБК Україна", которое вышло 10 февраля.

"Строить дополнительный интерконнектор – это глупость. Ее активно пропагандируют в первую очередь те, кто хочет заработать на его строительстве. На нее нельзя ни в коем случае соглашаться. Это просто выброшенные деньги на ветер, можно легко проверить. Существующие возможности входа из Польши в Украину более чем покрывают все потребности в импорте по этому направлению", – заявил Коболев.

Он также считает, что Украине нет смысла строить свой LNG-терминал на черноморском побережье, поскольку Турция не пропускает танкеры со сжиженным газом.

"Если бы разрешили проход Босфора, думаю, что LNG-терминал себя бы оправдал с точки зрения безопасности. Но не с точки зрения экономики. Большое количество LNG-газа и так есть в Европе, он доступен", – утверждает глава НАК.

31 августа 2019 года уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк и тогдашний министр энергетики США Рик Перри подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. Наимский заявил, что его страна готова увеличить поставки газа в Украину в четыре раза.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил в сентябре, что соглашение, подписанное Украиной, Польшей и США, предусматривает запуск интерконнектора, который позволит Украине получить до 1 млрд м³ американского сжиженного газа.

Польская компания PGNiG в 2018 году заключила три долгосрочных контракта на покупку сжиженного природного газа с американскими фирмами. Президент PGNiG Петр Возняк заявлял, что американский газ обходится Польше примерно на 20% дешевле российского.