Коболев о вероятности продления контракта с ним: Естественно, я это обсуждал с несколькими людьми из власти

По словам главы НАК "Нафтогаз України Андрея Коболева, во время обсуждения "с людьми из власти" вопроса продления его контракта они "пока не нашли ответов на взаимно поставленные вопросы".

По словам Коболева, ему сложно судить, кто будет принимать решение по поводу продления контракта с ним Фото: naftogaz.com

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в интервью "РБК-Україна", которое вышло 10 февраля, рассказал, что пока не знает, будет ли продлен с ним контракт.

"Естественно, что этот вопрос я обсуждал с несколькими людьми из власти. Но насколько я знаю, ответов на взаимно поставленные вопросы мы пока не нашли", – сказал он.

По словам Коболева, ему сложно судить, кто будет принимать решение по поводу продления контракта с ним.

"У меня есть своя интерпретация этого процесса. Но это всего лишь интерпретация, и делиться ею будет некорректно", – сказал он.

Коболев возглавляет "Нафтогаз України" с марта 2014 года. 20 марта 2018 года контракт с ним был продлен до 22 марта 2020 года.