Коболев о вероятности продления контракта с ним: Естественно, я это обсуждал с несколькими людьми из власти

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в интервью "РБК-Україна", которое вышло 10 февраля, рассказал, что пока не знает, будет ли продлен с ним контракт.
"Естественно, что этот вопрос я обсуждал с несколькими людьми из власти. Но насколько я знаю, ответов на взаимно поставленные вопросы мы пока не нашли", – сказал он.
По словам Коболева, ему сложно судить, кто будет принимать решение по поводу продления контракта с ним.
"У меня есть своя интерпретация этого процесса. Но это всего лишь интерпретация, и делиться ею будет некорректно", – сказал он.
Коболев возглавляет "Нафтогаз України" с марта 2014 года. 20 марта 2018 года контракт с ним был продлен до 22 марта 2020 года.