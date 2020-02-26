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США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из России, Ирака, Китая и Турции

Государственный департамент США опубликовал перечень китайских и турецких компаний, против которых введены санкции за поддержку иранской ракетной программы.

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Под американские санкции попал гражданин КНР Ло Динвэнь
Под американские санкции попал гражданин КНР Ло Динвэнь
Фото: pixabay.com

США ввели санкции против 13 юридических и физических лиц из РФ, Китая, Ирака и Турции в связи с поддержкой ракетной программы Ирана. Об этом сообщается 25 февраля на сайте Госдепа США.

В частности, под санкции попали гражданин КРН Ло Динвэнь, а также ряд китайских и турецких компаний за поддержку иранской ракетной программы.

Против каких российских и иракских компаний или физлиц введены санкции, не уточняется.

Санкции введены на два года, они включают ограничения на государственные закупки США, государственную помощь США и экспорт.

"Введение этих мер подчеркивает, что ракетная программа Ирана остается серьезной проблемой. Введение санкций против этих иностранных организаций согласуется с нашими усилиями использовать все доступные меры, чтобы помешать Ирану наращивать свой ракетный потенциал", – говорится в сообщении Госдепа.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

16 января 2016 года Европейский союз и США, а также все страны и организации, участвовавшие в переговорах по иранской ядерной программе, заявили о снятии финансовых и торговых ограничений с Ирана. Это произошло после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии, в котором говорится, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы.

Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

Теги: Россия, США, Турция, Китай, санкции, санкции против Ирана
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