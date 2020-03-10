В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Массовые мероприятия с участием от 5 тыс. человек запрещены до 10 апреля текущего года, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

В Москве запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина от 10 марта.

"Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек", – сказано в документе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразилось 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686, 202 из них – за последние сутки.

По данным на 8 марта, в России было 17 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.