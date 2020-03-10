У семи украинцев, летевших с инфицированной гражданкой Молдовы, нет симптомов COVID-19

Семерым украинцам, которые находились в самолете вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Молдовы, посоветовали самоизолироваться, рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

У украинцев, находившихся в одном самолете с инфицированной, не было температуры и других признаков заболевания Фото: ua.depositphotos.com

Во время прохождения пограничного контроля у семи украинцев, которые находились в самолете вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Молдовы, не обнаружили симптомов болезни. Об этом 10 марта "Укринформу" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Семь украинцев, которые находились в самолете вместе с гражданкой Молдовы, у которой обнаружили коронавирус, вернулись в Украину. Нам известны данные этих граждан. Они вернулись через разные пункты пропуска с Молдовой. Во время перехода через границу был выполнен температурный скрининг – температуры и других признаков заболевания не было", – сказал Демченко.

Он добавил, что украинцам объяснили, как действовать при обнаружении симптомов, и посоветовали самоизолироваться.

Представители Минздрава проинформированы касательно этих граждан, отметил Демченко.

8 марта в Молдове подтвердили первый случай коронавируса, женщина контактировала с гражданами Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686, 202 из них – за последние сутки.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще четырех человек проверяют.