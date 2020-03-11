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Карантин из-за COVID-19 в Италии: пустые улицы и очереди возле супермаркетов. Фоторепортаж

11 марта, 2020 23.11
9 марта на всей территории Италии ввели карантин, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Власти закрыли все учебные заведения до апреля, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия, ограничили работу ресторанов и призвали граждан меньше выходить на улицу. После введения карантина улицы итальянских городов опустели, но наблюдались очереди возле супермаркетов. К 11 марта, по данным Notizie.it, ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости спал. Издание IVG.it отмечает, что далеко не все в Италии придерживаются ограничений, некоторые восприняли карантин как дополнительные каникулы или отпуск. В Италии зафиксировано наибольшее количество инфицированных в Европе. По данным на 11 марта, COVID-19 диагностировали у 12 462 жителей страны, 827 из них умерли. Агентство EPA опубликовало фотографии, сделанные в разных городах Италии после введения карантина.
Теги: Ватикан, Италия, Рим, Венеция, карантин, Милан, Неаполь, Флоренция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
 

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