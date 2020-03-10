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Папа римский призвал священников встречаться с заболевшими коронавирусной инфекцией

Сегодня утреннюю мессу папа римский Франциск посвятил инфицированным коронавирусом и всем, кто заботится о больных.

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Второй день утреннюю службу понтифика транслировали в прямом эфире
Второй день утреннюю службу понтифика транслировали в прямом эфире
Фото: EPA

Папа римский Франциск в ходе утренней мессы 10 марта призвал священников посещать больных, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

Утреннюю службу понтифик провел в часовне Дома Святой Марфы в Ватикане. Ее, как и богослужение 9 марта, транслировали в прямом эфире, сообщает Vatican News

"Давайте помолимся Господу также и за наших священников, чтобы они имели смелость выйти и пойти к больным, неся силу слова Божьего и Евхаристию, и поддерживали медицинских работников и волонтеров в работе, которую они выполняют", – сказал папа римский. 

Сегодняшнее богослужение он посвятил инфицированным коронавирусом и всем, кто заботится о больных. 

Пресс-секретарь папского престола Маттео Бруни сказал Catholic News Service, что священники должны следовать призыву Франциска, но соблюдая при этом меры в сфере здравоохранения, установленные итальянскими властями. 

Ранее, как пишет Vatican News, на утренних мессах в часовне Дома Святой Марфы присутствовали верующие и богослужения не транслировались в прямом эфире, но из-за распространения коронавирусной инфекции в Италии их решили показывать онлайн. 

8 марта, чтобы избежать риска распространения инфекции, Франциск провел традиционную воскресную проповедь не из окна резиденции, а в режиме онлайн-трансляции

10 марта папский престол сообщил, что из-за карантина в Италии собор и площадь Святого Петра в Ватикане до 3 апреля будут закрыты для туристов и экскурсий.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

В Италии в последние дни фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. Общее число инфицированных в этой стране достигло 8514, 631 человек умер.

Теги: папа римский, Ватикан, Италия, Франциск, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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