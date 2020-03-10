В тюрьмах Италии находится 158 украинских моряков, задержанных за перевозку мигрантов

Среди 158 задержанных в Италии украинских моряков 131 человек уже осужден и отбывает наказание. В Греции в 2019 году задержали 36 украинских моряков.

В 2015–2018 годах на юге Италии был арестован 161 украинец по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов Фото: pixabay.com

В пенитенциарных учреждениях юга Италии находится 158 граждан Украины, среди которых 131 человек осужден и отбывает наказание, а 27 содержатся под стражей. Об этом сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины на запрос "Німецької хвилі".

В 2015–2018 годах на юге Италии был арестован 161 украинец по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. В 2019 году там задержали 32 украинца, а 18 освободили. С начала 2020 года в Италии задержали одного украинского моряка, сообщает издание.

В МИД отметили, что существует потребность в продолжении осуществления предупредительных мероприятий, в том числе через СМИ и общественные организации. В ведомстве заверили, что вопрос защиты прав украинских моряков, задержанных и осужденных за перевозку нелегальных мигрантов, находится на особом и постоянном контроле МИД Украины.

Кроме того, как пишет издание, по данным МИД, в Греции в течение 2019-го задержали 36 украинских моряков, а в 2020-м – двух. При этом в прошлом году там осудили за нелегальную перевозку мигрантов 29 украинских моряков, а в 2020 году – девять.

В ноябре 2019-го в МИД сообщали, что ведутся переговоры с Грецией о подписании договора о предоставлении права вернуться в Украину для досрочно освобожденных моряков, которые были осуждены в Греции за перевозку нелегальных мигрантов. "Німецька хвиля" уточняет, что условия освобождения правонарушителей пока обсуждаются греческой стороной.