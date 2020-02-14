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Украинский моряк пропал с борта сухогруза в Персидском заливе после конфликта с капитаном-россиянином – родственники

Член экипажа судна Victoria Александр Горяев пропал 8 февраля, однако его родственники узнали об инциденте только 13 февраля.

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Горяев должен был заступить на вахту, но исчез
Горяев должен был заступить на вахту, но исчез
Фото: Благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" / Facebook

33-летний украинский моряк Александр Горяев бесследно исчез с борта судна Victoria, которое под флагом Белиза шло в Персидском заливе. Об этом со слов родственников пропавшего сообщил в Facebook благотворительный фонд помощи морякам "Ассоль".

Инцидент произошел 8 февраля, однако родных крюинговая компания известила только 13 февраля.

Известно, что после смены части экипажа должности капитана и старшего помощника Victoria заняли граждане России. С ними у Горяева случались недоразумения, о чем моряк сообщил членам семьи в январе.

"Сестра и жена пропавшего уверены – дело об исчезновении украинского моряка пытаются "замять": отсутствие украинского моряка коллегами обнаружено не в 16.30, как было в уведомлении, разосланном соседним судам, а гораздо раньше. Моряк присутствовал на ужине и должен был заступить на вахту. Когда коллеги пришли будить его, в каюте второго помощника капитана его не оказалось. У капитана и старпома из России был мотив не найти украинского моряка: для видимости судно сделало круг в районе предполагаемого места исчезновения и проследовало в ближайший порт. И только по приходу туда сообщили о том, что с борта исчез член экипажа", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2877294452293307&type=3

В фонде "Ассоль" напомнили, что с начала года это третье исчезновение украинского моряка. 23 января пропал Денис Литвиненко, член экипажа судна Star Aquila, стоявшего на якоре у берегов США. 24 января с борта судна Green Italia на переходе из Эквадора в Панаму исчез Евгений Масленников.

Теги: украинцы, благотворительный фонд , моряки, Персидский залив, исчезновение
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