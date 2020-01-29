С борта иностранного судна пропал украинский моряк

С борта зарубежного судна пропал украинский моряк. Об этом 28 января сообщила благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" на своей странице в Facebook.
"К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, пропал с борта судна в пятницу, 24 января. Точно известен менеджер – компания Green Reefers (Норвегия)", – говорится в сообщении.
По информации матери моряка, 37-летнего Евгения Масленникова, инцидент произошел на судне.
Моряк находился на судне-рефрижераторе GREEN ITALIA, которое следовало из Нигерии в США, оно шло под флагом Багамских островов.
"Благотворительная организация "Ассоль" обратилась за поддержкой в дипломатические службы Украины и оказывает правовую поддержку родственникам", – говорится в сообщении.