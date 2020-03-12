Тарабарова предложила заменить концерты эфирами в Instagram

Украинская певица Tarabarova заявила, что карантин – не приговор. Об этом певица написала на своей странице в Instagram.
Артистка предложила во время запрета на проведение массовых мероприятий в Украине в связи с введением карантина организовать виртуальные концерты.
Tarabarova пообещала проводить на своей странице еженедельные квартирники, которые станут альтерантивой живым выступлениям.
"Надеюсь, карантин не надолго и скоро мы увидимся на концертах", – написала певица.
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Карантин – це вирок? * НІ! * Від 12 березня оголошено карантин та заборонені масові заходи * * * Але ми з вами зустрічатимемось КОЖНИЙ ЧЕТВЕР О 20.00 * Почнемо вже завтра! * Чекаю кожного тут, у прямому ефірі на моїй сторінці insta * Влаштуємо ОНЛАЙН-КВАРТИРНИК! Поспілкуємось та поспіваємо * * Буду рада бачити кожного! * * Пиши свої питання та пісні (котрі хотів би почути у прямому ефірі * ) у коменти і я обов’язково відповім на найцікавіші * * Сподіваюсь, це ненадовго і скоро ми зустрінемось на концертах у кожному куточку України * * #TARABAROVA #світла_сторона_музики #тарабарова
Светлана Тарабарова начинала карьеру певицы в группе Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова. В 2012 году певица заявила, что покидает группу и начинает сольную карьеру.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.