Тарабарова предложила заменить концерты эфирами в Instagram

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) нашла альтернативу живым концертам на время трехнедельного карантина в Украине.

Украинская певица Tarabarova заявила, что карантин – не приговор. Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

Артистка предложила во время запрета на проведение массовых мероприятий в Украине в связи с введением карантина организовать виртуальные концерты.

Tarabarova пообещала проводить на своей странице еженедельные квартирники, которые станут альтерантивой живым выступлениям.

"Надеюсь, карантин не надолго и скоро мы увидимся на концертах", – написала певица.

Светлана Тарабарова начинала карьеру певицы в группе Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова. В 2012 году певица заявила, что покидает группу и начинает сольную карьеру.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.