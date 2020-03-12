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13 марта, 2020
 
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Тарабарова предложила заменить концерты эфирами в Instagram

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) нашла альтернативу живым концертам на время трехнедельного карантина в Украине.

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Тарабарова: Карантин не приговор
Тарабарова: Карантин – не приговор
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova  заявила, что карантин – не приговор. Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

Артистка предложила во время запрета на проведение массовых мероприятий в Украине в связи с введением карантина организовать виртуальные концерты.  

Tarabarova пообещала проводить на своей странице еженедельные квартирники, которые станут альтерантивой живым выступлениям. 

"Надеюсь, карантин не надолго и скоро мы увидимся на концертах", – написала певица.

Светлана Тарабарова начинала карьеру певицы в группе Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова. В 2012 году певица заявила, что покидает группу и начинает сольную карьеру. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

Теги: Украина, концерт, карантин, Светлана Тарабарова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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