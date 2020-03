Тарабарова предложила заменить концерты эфирами в Instagram

View this post on Instagram

Карантин – це вирок? * НІ! * Від 12 березня оголошено карантин та заборонені масові заходи * ‍ * * Але ми з вами зустрічатимемось КОЖНИЙ ЧЕТВЕР О 20.00 * Почнемо вже завтра! * Чекаю кожного тут, у прямому ефірі на моїй сторінці insta * Влаштуємо ОНЛАЙН-КВАРТИРНИК! Поспілкуємось та поспіваємо * * Буду рада бачити кожного! * * Пиши свої питання та пісні (котрі хотів би почути у прямому ефірі * ) у коменти і я обов’язково відповім на найцікавіші * * Сподіваюсь, це ненадовго і скоро ми зустрінемось на концертах у кожному куточку України * * #TARABAROVA #світла_сторона_музики #тарабарова