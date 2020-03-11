Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное

В Украине на три недели, до 3 апреля, введен коронавирусный карантин, плюс прекращено авиасообщение с Италией и закрыто 170 из 219 пунктов пропуска на границе Фото: Mykola Tys / ЕРА

Что произошло?

Согласно официальным данным, на сегодня в Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом в Черновцах, еще пять человек проверяют. Несмотря на это, постановлением Кабинета Министров решено с 12 марта до 3 апреля 2020 года ввести карантин по всей территории страны. Причина, согласно сообщению на сайте правительства, в "угрозе эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19".

Справка "ГОРДОН". COVID-19 – это болезнь, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2.

По словам замглавы Министерства здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко, власти прогнозируют рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине.

"На востоке Европы мы сейчас не видим такого всплеска, как в Италии, Германии, Франции. Но мы этого ожидаем и прогнозируем, – уточнил Ляшко и добавил, что на границах Украины продолжается проведение температурного скрининга. – С начала скрининга протестировано более 1,6 млн человек. Что касается выявленных людей с температурой, то это небольшой процент. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать вопрос, продолжать температурный скрининг на всех постах или запускать [туристов] исключительно через определенные международные пункты въезда-выезда".

Справка "ГОРДОН". Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 11 марта ВОЗ объявила пандемию из-за распространения коронавируса.

Что такое карантин и зачем его вводить?

Карантин – это комплекс административных и медико-санитарных мероприятий, проводимых для предупреждения распространения инфекционных заболеваний. Грубо говоря, это ограничительные меры, которые вводятся либо локально в отдельных заведениях, либо на отдельных территориях, в географических и административных единицах и так далее, чтобы не допустить распространения болезни.

На самом деле карантин в Украине уже действует, правда, на локальном уровне. 3 марта этого года в Черновцах был зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом (мужчина заболел после поездки в Италию). После чего вечером 5 марта в Черновицкой области ввели карантинные меры.

"Было принято решение о приостановке учебного процесса в школах области и соответственно города Черновцы, также во всех высших учебных заведениях всех уровней аккредитации. По [детским] садикам. Органам местного самоуправления рекомендовано приостановить воспитательный процесс. Процесс приостановлен до 22 марта включительно", – заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Фото: Stepan Franko / ЕРА

Какие ограничения вводятся из-за объявления карантина?

Согласно постановлению Кабмина, с 12 марта на территории Украины рекомендуется ввести следующие ограничительные меры:

карантин в учебных заведениях сроком на три недели;





ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Однако это не касается мероприятий государственной необходимости. То есть, к примеру, заседания Верховной Рады разрешено проводить;





проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей;





запрет экспорта товаров противоэпидемического назначения до 1 июня текущего года, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения. Экспорт средств индивидуальной защиты, в частности медицинских масок и перчаток, будет разрешен, когда закроют внутренние украинские потребности и пополнят государственные запасы таких средств на три месяца.

Дополнительно к выше перечисленным мерам правительство выделит 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения государственного резерва. Плюс принято решение о закупке инфракрасного оборудования для проведения температурного скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Кроме того, согласно решению Кабмина, Украина прекратила авиасообщение с Италией и закрыла 170 из 219 пунктов пропуска на границе.

"Сегодня действительно было принято решение, и авиакомпании приступили к его реализации, это фактически прекращение авиасообщения с Италией. Пока что. В дальнейшем будем наблюдать за ситуацией в других странах. Если где-то инфекция будет параболически распространяться, мы будем принимать решения и рекомендовать прекращать авиасообщение. Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будут работать 49. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта", – сообщил на брифинге по итогам заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Фото: Stepan Franko / ЕРА

Власти Киева тоже утвердили план коронавирусного карантина. В интервью "Радио НВ" первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник уточнил, что с 12 марта и до конца месяца будут введены такие ограничения:

временно будут закрыты все учебные заведения: детские сады, университеты, профессионально-технические училища, колледжи и так далее. Школьники и студенты будут переведены на дистанционное обучение, дата проведения пробного внешнего независимого оценивания может быть перенесена;





запрещено проведение массовых мероприятий, количество участников которых будет составлять свыше 60 человек;





работу кинотеатров и торговых центров рекомендовано приостановить, в последних вводится усиленный санитарный контроль. Рестораны и кафе столицы будут работать в обычном режиме, но столичные власти просят владельцев заведений проводить скрининг посетителей – замеры температуры и внешнюю оценку наличия симптомов болезни;





решение о проведении спортивных мероприятий лежит на Министерстве молодежи и спорта, но они точно будут проходить без зрителей. Организаторам рекомендовано компенсировать стоимость билетов на отмененные матчи;





работодателям советуют пересмотреть график работы сотрудников, у которых есть маленькие дети, в связи с тем, что дошкольные образовательные учреждения на время карантина будут закрыты.

Как обстоят дела с распространением коронавируса в мире?

Вечером 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения возросло до 80 778, из них 61 475 вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Европе эпицентр вспышки находится в Италии. По данным на текущий момент, в этой стране коронавирусную инфекцию диагностировали у 10 149 пациентов, из них 631 умер, выздоровело 724 человека.

В каких еще странах действуют ограничительные меры?

Китай (коронавирусная инфекция подтверждена у 80 778 человек, умерло 3158, выздоровело 61 475). Здесь были введены самые жесткие ограничительные меры. Власти провинции Хубэй, в которой расположен город Ухань, лишь недавно смягчили ранее введенные ограничительные меры и частично сняли запрет на передвижения жителей, а также начали восстанавливать работу общественного транспорта. Покидать провинцию местным жителям по-прежнему нельзя.

Италия (коронавирусную инфекцию диагностировали у 10 149 человек, 631 умер, выздоровело 724). 10 марта премьер-министр Джузеппе Конте распорядился расширить действие карантинных мер на всю страну. Ранее карантин действовал только в северных штатах. По всей стране закрыты школы и университеты, введено ограничение публичных собраний, работа театров и кинотеатров приостановлена, все спортивные мероприятия отложены до апреля, кроме тех, которые можно провести за закрытыми дверями или без болельщиков. Тренажерные залы и плавательные бассейны должны обязать посетителей мыть руки и соблюдать дистанцию между посетителями минимум в один метр. Запрет также коснулся проведения гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

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После введения карантина перед супермаркетами в Италии образовались большие очереди. Видео: La Repubblica / YouTube

Франция (коронавирусная инфекция подтверждена у 1784 человек, умерло 33, выздоровело 12). 10 марта президент республики Эммануэль Макрон заявил, что "Франция находится в самом начале эпидемии", передает Международное французское радио. Несмотря на это, карантин в стране пока не объявлен, хотя уже закрыты музеи и есть запрет на проведение массовых собраний.

Германия (коронавирусная инфекция подтверждена у 1629 людей, умерло трое, выздоровело 25). 11 марта канцлер Ангела Меркель во время пресс-конференции с министром здравоохранения Йенсом Шпаном предупредила, что коронавирусом может заразиться 70% населения Германии, это 58 миллионов человек, передает ВВС. Меркель отвергла предложения по примеру Австрии запретить въезд посетителям из Италии.

Меркель добавила, что не исключает отмены правила "черного нуля", не позволяющего стране брать в долг и иметь дефицит бюджета. Канцлер подчеркнула, что в этой "экстраординарной ситуации" основной приоритет для правительства – положить конец эпидемии. В этот же день власти Берлина (имеющего статус отдельной федеральной земли) запретили все мероприятия численностью более 1 тыс. человек до конца пасхальных каникул.

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США (коронавирусная инфекция подтверждена у 1050 граждан, умерло 29, выздоровело восемь). В Америке действует запрет на въезд иностранцев, которые в течение последних двух недель посещали Иран. Также американцам рекомендуют не ездить в Италию, Китай и Южную Корею.

Австрия (инфекция подтверждена у 206 граждан, вылечилось четверо). В стране прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с Италией, исключение только для грузового транспорта. Австрийцы, побывавшие в Италии, смогут вернуться домой лишь после согласия на 14 дней самостоятельной обсервации.

Израиль (коронавирусная инфекция подтверждена у 76 человек, вылечилось четверо). В связи с распространением коронавируса ввел обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в страну. Это правило также распространяется и на граждан Израиля, проживающих или находящихся за границей. Накануне израильские власти запретили въезд жителям Италии. Также отменили все рейсы национальной авиакомпании El Al в Пекин, Гонконг и Таиланд.

Польша (коронавирусную инфекцию диагностировали у 25 человек). Ввела на границах обязательную медицинскую проверку для всех, кто приезжает в страну. Людям измеряют температуру и требуют заполнить специальную карту путешественника. 12 марта здесь планируют на две недели закрыть школы и вузы.

Молдова (коронавирусная инфекция подтверждена у трех человек). С 11 марта по всей стране закрываются школы, детсады и вузы, также запрещены собрания в общественных местах и проведение многолюдных мероприятий. Накануне введения ограничительных мер премьер-министр Ион Кику заявил, что вскоре авиасообщение с Италией будет полностью приостановлено.