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Ограничения в Киеве из-за коронавируса. В массовых мероприятиях может участвовать не более 60 человек

Украинское правительство в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране предложило запретить массовые мероприятия с участием более 200 людей, киевские власти ввели более жесткие ограничения.

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С 12-го по 31 марта в массовых мероприятиях в Киеве должно участвовать не более 60 людей
С 12-го по 31 марта в массовых мероприятиях в Киеве должно участвовать не более 60 людей
Фото: depositphotos.com

Во время действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории города Киева в массовых мероприятиях сможет участвовать не более 60 человек.

Это следует из протокола решения, которое 11 марта утвердила постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации. Текст документа опубликован на сайте КГГА.

"Обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, прошедших термометрию", – сказано в решении.

Таким образом, введенные в столице ограничения отличаются от рекомендаций правительства: Кабмин предложил запретить мероприятияв которых запланировано участие 200 и более человек.

Среди других ограничений в Киеве, о которых ранее говорил и мэр города Виталий Кличко, – приостановка учебного процесса во всех учебных заведениях всех форм собственности, ограничение проведения спортивных мероприятий, временное закрытие кинотеатров, театров, музеев, развлекательных центров и развлекательных зон в шопинг-моллах.

Ограничительные меры будут действовать с 12-го по 31 марта.

На пресс-конференции 11 марта первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник подчеркнул, что введенные в Киеве ограничения не являются карантином. "Это ограничительные профилактические мероприятия", – цитирует чиновника корреспондент издания "ГОРДОН".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения. Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

Теги: Киев, КГГА, карантин, Николай Поворозник, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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