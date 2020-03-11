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В Киеве с 12 марта вводится карантин из-за коронавируса

Власти украинской столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений в связи с распространением коронавируса. В Киеве с 12 марта будет ограничен образовательный процесс и проведение массовых мероприятий.

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В Киеве нет случаев заражения коронавирусом
В Киеве нет случаев заражения коронавирусом
Фото: depositphotos.com

В Киеве из-за коронавируса с 12 марта вводится карантин – закрываются детские сады, вводятся ограничения на учебный процесс и массовые мероприятия. Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко. 

"Чтобы предотвратить возможное распространение заражения коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно – до конца марта", – отметил Кличко.

По его словам, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных и других школах.

"Также ограничиваем проведение массовых мероприятий в столице. Это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах", – отметил столичный мэр.

Он призвал киевлян не поддаваться панике и в случае необходимости обращаться к врачу.

"Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо – сразу обращайтесь к врачу", – добавил Кличко. 

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/1100625010276835/

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще пять человек проверяют.

Теги: Киев, Виталий Кличко, образование, массовые мероприятия, ограничения, школа, детские сады, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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