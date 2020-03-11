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Коронавирус SARS-CoV-2. Разумков призвал нардепов воздержаться от поездок за границу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков распорядился ввести профилактические меры против распространения острых респираторных заболеваний в зданиях украинского парламента.

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Распоряжение Разумков подписал 11 марта
Распоряжение Разумков подписал 11 марта
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов воздержаться от поездок за границу, где ухудшается ситуация с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом говорится в его распоряжении от 11 марта, опубликованном на сайте парламента.

"В связи с ситуацией, сложившейся в мире, в том числе в странах ЕС, в результате распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, с целью предотвращения возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, обеспечения стабильной работы Верховной Рады Украины и ее органов... народным депутатам, сотрудникам аппарата Верховной Рады настоятельно рекомендую отменить или отсрочить служебные командировки за пределы Украины до изменения эпидемической ситуации в мире", – сказано в распоряжении.

Разумков также поручил руководству аппарата Рады "принять необходимые профилактические, организационные и материально-технические меры, направленные на предотвращение распространения острых респираторных заболеваний в административных зданиях Верховной Рады".

Фото: rada.gov.ua
Фото: rada.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

Наибольшая смертность от COVID-19 в последние дни фиксируется в Италии. Там по состоянию на 10 марта 631 человек скончался после заражения. Общее число инфицированных, включая умерших и выздоровевших, достигло 8514. В стране объявили карантин.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки.

Теги: Верховная Рада, Украина, граница, народные депутаты, Дмитрий Разумков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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