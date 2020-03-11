В Черновицкой области в больнице с подозрением на коронавирус находится пять человек – ОГА

За день в Черновицкой области в больницу попало три человека с подозрением на коронавирус.

Более 3700 человек умерли от коронавируса по всему миру Фото: pixabay.com

В течение 10 марта с подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу Черновцов госпитализировали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

Таким образом, как отметили в ОГА, с подозрением на COVID-19 в больнице сейчас находится пять человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразилось 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686, 202 из них – за последние сутки.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще четырех человек проверяют.