Во Франции подтвердили проведение матча против сборной Украины без зрителей

Во Франции, где пройдет товарищеский матч между Украиной и местной сборной, по состоянию на 9 марта коронавирусом SARS-CoV-2 заразилось 1116 человек, 19 – умерли.

Товарищеский матч между сборными Франции и Украины пройдет без зрителей, об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре в эфире телеканала BFMTV.

Причиной этому стало решение правительства запретить массовые мероприятия, на которых присутствует более 1000 человек, из-за угрозы распространения коронавируса.

Товарищеский поединок между сборными Франции и Украины пройдет в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс" 27 марта.

Ранее стало известно, что на товарищеском матче между Польшей и Украиной, который пройдет в Хожуве, также не будет зрителей.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Во Франции заражено 1116 человек, 19 – умерли.