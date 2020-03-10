Футбольный матч Польша – Украина пройдет без зрителей

В Польше, где пройдет товарищеский матч между Украиной и местной сборной, по состоянию на 9 марта коронавирусом SARS-CoV-2 заразилось 11 человек.

Товарищеский матч между сборными Польши и Украины пройдет без зрителей, об этом пишет официальный сайт Футбольного союза Польши.

Причиной этому стало решение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об отмене всех массовых мероприятий в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

Товарищеский поединок между сборными Польши и Украины пройдет в Хожуве 31 марта. Начало – в 21.45.

Все болельщики, который купили билеты на товарищеский матч Польша – Украина, получат компенсацию.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. В Польше заражено 11 человек, умерших нет.