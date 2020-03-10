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Итальянская "Аталанта" не отпускает Малиновского в сборную Украины – СМИ

По информации ресурса "Команда №1", итальянская "Аталанта" решила не отпускать своих игроков в сборные из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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Малиновский сыграл за сборную Украины 27 матчей
Малиновский сыграл за сборную Украины 27 матчей
Фото: EPA

Итальянская "Аталанта" не отпускает украинского футболиста Руслана Малиновского в сборную Украины, пишет украинский ресурс "Команда №1".

По информации сайта, итальянский клуб принял решение не отпускать своих игроков в сборные из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Ближайшие матчи сборной Украины пройдут 27 марта в Сен-Дени против сборной Франции и 31 марта в Хожуве против сборной Польши.

Малиновский выступает за сборную Украины с весны 2015 года. На счету полузащитника 27 матчей и пять голов.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли.

В Италии, по данным властей на 9 марта, зафиксировано 7985 заразившихся коронавирусом, 463 человека погибли. Это самые высокие показатели инфицирования в Европе и вторые в мире (после КНР).

9 марта в Италии отменили все внутренние спортивные соревнования до 3 апреля, в том числе и чемпионат Италии по футболу.

Теги: Украина, Италия, сборная Украины, футболист, Руслан Малиновский, Аталанта, Чемпионат Италии, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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