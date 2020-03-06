Шевченко огласил заявку сборной Украины на матчи против Франции и Польши

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко огласил список игроков, которые смогут принять участие в мартовских матчах национальной команды, сообщает официальный сайт УАФ.
Вратари: Андрей Пятов, Юрий Панькив, Андрей Лунин.
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Игорь Пластун, Эдуард Соболь, Артем Шабанов.
Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Цыганков, Игорь Харатин, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Владимир Шепелев, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко.
Нападающие: Артем Кравец, Жуниор Мораес.
Впервые вызов в сборную Украины получил полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин. Ранее главный тренер сборной Венгрии допускал возможность натурализации украинца.
Товарищеский матч между Украиной и Францией состоится 27 марта в Сен-Дени, игра Польша – Украина пройдет 31 марта в Хожуве.