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Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины

По словам главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, вопрос о его продлении контракта с Украинской ассоциацией футбола должен решиться до чемпионата Европы 2020 года.

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Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году
Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году
Фото: EPA

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола о продлении контракта с национальной командой. Об этом Шевченко рассказал в интервью ресурсу FootballHub.

"Думаю, все будет однозначно ясно перед Евро 2020. Но процесс идет, поэтому я строю планы на будущее", – сказал Шевченко.

Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины в феврале 2016 года, а в июле того же года стал главным тренером команды.

Под руководством бывшего футболиста украинская команда провела 33 игры, 19 раз побеждала, девять игр закончились вничью и пять поединков поражением.

В 2019 году сборная Украины впервые в истории не проиграла ни одного матча за календарный год, а также пробилась на Евро 2020.

Теги: футбол, Украина, Андрей Шевченко, сборная Украины, Евро 2020
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