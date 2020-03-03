Тренер сборной Германии Лев: Украина хорошо проявляет себя под руководством Шевченко

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги наций, наставника цитирует официальный сайт УЕФА.
"Хорошо, что нам не придется играть против тех же соперников, что и в прошлой Лиге наций УЕФА. Нас ждет дуэль с соседями из Швейцарии, Украина хорошо проявляет себя под руководством Андрея Шевченко, а Испания – это по-прежнему сборная самого высокого уровня", – сказал Лев.
Наставник сборной Германии добавил, что его команду и болельщиков ждут интересные матчи.
Сборная Украины попала в четвертую группу дивизиона А Лиги наций. Соперниками украинской команды стали сборные Германии, Испании и Швейцарии.
Групповой этап Лиги наций 2020/21 пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года, финальная стадия запланирована на весну 2021 года.
В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Украины победила в первой группе дивизиона B, где играла с Чехией и Словакией. Благодаря этому команда Андрея Шевченко получила шанс выступить в дивизионе A.