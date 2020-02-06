Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Тренер сборной Венгрии допустил возможность натурализации украинского футболиста

По словам главного тренера сборной Венгрии по футболу Марко Росси, украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин может быть отличным игроком для его команды.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Харатин выступает за "Ференцварош" с начала 2019 года
Харатин выступает за "Ференцварош" с начала 2019 года
Фото: EPA

Главный тренер сборной Венгрии итальянец Марко Росси в интервью пресс-службе "Ференцвароша" допустил возможность натурализации украинского полузащитника Игоря Харатина, который выступает за венгерский клуб.

"Харатин может быть очень многообещающим и отличным игроком для нашей сборной. Но сначала надо решить, хочет ли он быть частью национальной команды", – сказал Росси.

По словам тренера, он не собирается убеждать украинца сменить гражданство.

"Если он действительно захочет, и это будет подтверждаться его игрой, то он может надеть футболку сборной Венгрии", – добавил итальянец.

Харатин выступает за "Ференцварош" с начала 2019 года, за это время полузащитник сыграл 48 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Ранее футболист выступал за сборные Украины разных возрастных категорий, но во взрослую сборную не вызывался.

Теги: футбол, Украина, Венгрия, сборная Украины, гражданство, Ференцварош, сборная Венгрии, Игорь Харатин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Брежнева обнародовала снимки празднования своего дня рождения с мужем и сестрами
Брежнева обнародовала снимки празднования своего дня рождения с мужем и сестрами
"Я не слежу за ее личной жизнью". Кернес прокомментировал отношения с Оксаной Гайсинской
"Я не слежу за ее личной жизнью". Кернес прокомментировал отношения с Оксаной Гайсинской
Кэти Перри начала сотрудничать с британским принцем Чарльзом в Индии
Кэти Перри начала сотрудничать с британским принцем Чарльзом в Индии
"Разница в возрасте и религиозные противоречия". Ларри Кинг назвал причину развода с седьмой женой
"Разница в возрасте и религиозные противоречия". Ларри Кинг назвал причину развода с седьмой женой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS