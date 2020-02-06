Тренер сборной Венгрии допустил возможность натурализации украинского футболиста

По словам главного тренера сборной Венгрии по футболу Марко Росси, украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин может быть отличным игроком для его команды.

Харатин выступает за "Ференцварош" с начала 2019 года Фото: EPA

Главный тренер сборной Венгрии итальянец Марко Росси в интервью пресс-службе "Ференцвароша" допустил возможность натурализации украинского полузащитника Игоря Харатина, который выступает за венгерский клуб.

"Харатин может быть очень многообещающим и отличным игроком для нашей сборной. Но сначала надо решить, хочет ли он быть частью национальной команды", – сказал Росси.

По словам тренера, он не собирается убеждать украинца сменить гражданство.

"Если он действительно захочет, и это будет подтверждаться его игрой, то он может надеть футболку сборной Венгрии", – добавил итальянец.

Харатин выступает за "Ференцварош" с начала 2019 года, за это время полузащитник сыграл 48 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Ранее футболист выступал за сборные Украины разных возрастных категорий, но во взрослую сборную не вызывался.