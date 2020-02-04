Определился состав сборной Украины по хоккею на игры олимпийской квалификации

Украинский ресурс XSport опубликовал список игроков сборной Украины по хоккею, которые отправились вместе с командой в Казахстан на поединки олимпийской квалификации.
Главный тренер сборной Украины Сергей Витер сможет рассчитывать на 23-х хоккеистов.
Вратари: Кирилл Кучер, Никита Гордюшин, Артур Оганджанян;
Защитники: Владимир Романенко, Андрей Григорьев, Филипп Пангелов-Юлдашев, Павел Таран, Владимир Алексюк, Александр Александров, Всеволод Толстушко, Игорь Мережко;
Нападающие: Руслан Ромащенко, Алексей Янишевский, Александр Костиков, Никита Буценко, Роман Благой, Сергей Бабинец, Алексей Ворона, Иван Савченко, Тимур Гриценко, Андрей Михнов, Дмитрий Нименко, Глеб Кривошапкин.
Сборная Украины сыграет против Казахстана ( в 15.30 6 февраля), Польши (в 11.00 7 февраля) и Нидерландов (в 9.00 9 февраля) за одну путевку в следующий этап олимпийской квалификации.