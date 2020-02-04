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Определился состав сборной Украины по хоккею на игры олимпийской квалификации

Сборная Украины по хоккею сыграет против сборных Польши, Нидерландов и Казахстана за одну путевку в следующий этап олимпийской квалификации.

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Сборная Украины проведет игры олимпийской квалификации в Казахстане
Сборная Украины проведет игры олимпийской квалификации в Казахстане
Фото: Федерація хокею України / Facebook

Украинский ресурс XSport опубликовал список игроков сборной Украины по хоккею, которые отправились вместе с командой в Казахстан на поединки олимпийской квалификации.

Главный тренер сборной Украины Сергей Витер сможет рассчитывать на 23-х хоккеистов.

Вратари: Кирилл Кучер, Никита Гордюшин, Артур Оганджанян;

Защитники: Владимир Романенко, Андрей Григорьев, Филипп Пангелов-Юлдашев, Павел Таран, Владимир Алексюк, Александр Александров, Всеволод Толстушко, Игорь Мережко;

Нападающие: Руслан Ромащенко, Алексей Янишевский, Александр Костиков, Никита Буценко, Роман Благой, Сергей Бабинец, Алексей Ворона, Иван Савченко, Тимур Гриценко, Андрей Михнов, Дмитрий Нименко, Глеб Кривошапкин.

Сборная Украины сыграет против Казахстана ( в 15.30 6 февраля), Польши (в 11.00 7 февраля) и Нидерландов (в 9.00 9 февраля) за одну путевку в следующий этап олимпийской квалификации.

Теги: Украина, Польша, хоккей, Казахстан, Нидерланды, сборная Украины, Олимпиада
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