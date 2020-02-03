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Игрок сборной Украины по гандболу перешел в московский "Спартак"

Игрок сборной Украины по гандболу Станислав Жуков подписал с московским "Спартаком" контракт на два с половиной года.

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Последним клубом Жукова был запорожский "Мотор"
Последним клубом Жукова был запорожский "Мотор"
Фото: handball-world.news

Московский "Спартак" подписал контракт с игроком сборной Украины по гандболу Станиславом Жуковым, сообщает официальный сайт российского клуба.

Контракт подписан на два с половиной года. Предыдущим клубом украинского гандболиста был запорожский "Мотор".

Также Жуков выступал за немецкий "Гуммерсбах", "Будивельник" из Броваров и ЗНТУ-ЗАС из Запорожья.

Жуков выступал за сборную Украины в финальной части чемпионата Европы 2020 года, где украинская команда заняла 19-е место из 24 команд.

После 17-го тура чемпионата России по гандболу "Спартак" идет на четвертом месте в турнирной таблице и имеет в активе 21 очко.

Теги: Россия, Украина, гандбол, сборная Украины, Спартак
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