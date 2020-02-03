Игрок сборной Украины по гандболу перешел в московский "Спартак"

Московский "Спартак" подписал контракт с игроком сборной Украины по гандболу Станиславом Жуковым, сообщает официальный сайт российского клуба.
Контракт подписан на два с половиной года. Предыдущим клубом украинского гандболиста был запорожский "Мотор".
Также Жуков выступал за немецкий "Гуммерсбах", "Будивельник" из Броваров и ЗНТУ-ЗАС из Запорожья.
Жуков выступал за сборную Украины в финальной части чемпионата Европы 2020 года, где украинская команда заняла 19-е место из 24 команд.
После 17-го тура чемпионата России по гандболу "Спартак" идет на четвертом месте в турнирной таблице и имеет в активе 21 очко.