В РФ сообщили о желании провести чемпионат Европы по гандболу вместе с Украиной. Киев такую возможность отверг

Президент Федерации гандбола РФ Сергей Шишкарев сообщил о переговорах с Украиной о совместном проведении женского чемпионата Европы. В Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины заявили, что проводить совместные мероприятия со страной-агрессором – неприемлемо.

25 января президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил ТАСС, что РФ "реально обсуждала" с Украиной возможность совместного проведения женского чемпионата Европы по гандболу.

Об этом он сказал после того, как в Стокгольме Европейская федерация гандбола (EHF) право провести женский чемпионат Европы 2024 года отдала не России, а совместной заявке Австрии, Венгрии и Швейцарии.

Шишкарев не исключил, что добиваться права провести чемпионат Европы в 2026 году Россия может совместно с Беларусью или Украиной. Президент ФГР предположил, что спорт внесет "большой вклад" в ускорение "интеграционных процессов" в отношениях Киева и Москвы.

Президент Федерации гандбола Украины (ФГУ) Андрей Мельник заявил, что слова Шишкарева его "как минимум удивили".

"Ни я, ни другие представители Федерации гандбола Украины не вели переговоры в этом направлении ни с Россией, ни с любой другой страной. Чтобы вести с кем-то такие переговоры, необходимо иметь спортивную инфраструктуру, которая, как мы надеемся, будет в Украине в ближайшее время. Завтра в Стокгольме, где проходит Конгресс Европейской Федерации гандбола, а также проходят финальные матчи мужского чемпионата Европы, надеюсь, будет поднят этот вопрос и сам господин Шишкарев даст объяснения по поводу своих высказываний", – цитирует ФГУ президента.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины подчеркнуло в Facebook, что ни Министерство, ни ФГУ "не вели и не ведут никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации".

"Информация о возможности подачи заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не является достоверной. Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором", – объяснили в ведомстве.