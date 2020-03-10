В Киев прислали 1200 экспресс-тестов для диагностирования коронавируса – Кличко

Тест-системы разместят в семи базовых больницах для приема больных с подозрением на коронавирус, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что поставка 1000 быстрых тест-систем ожидается не ранее 15 марта.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Facebook вечером 10 марта, что в столицу прибыла партия быстрых тестов для диагностирования коронавируса SARS-CoV-2.

По его словам, тесты заказал город.

"Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы распространят по семи определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус. Оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в столицу до конца этой недели. Мы установим его в аэропорту имени Сикорского и в Борисполе", – написал Кличко.

Он не уточнил, откуда прибыли экспресс-тесты.

10 марта во время брифинга главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что поставка 1000 быстрых тест-систем, которые заказало министерство и которые должны были прибыть 10 марта, откладывается до 15-го или 16 марта.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, анализы еще нескольких человек проверяют. Всего в стране исследовали 40 образцов с подозрением на коронавирус.

Первую тест-систему закупили в начале февраля за средства госбюджета.