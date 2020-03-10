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В Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на коронавирус

В инфекционной больнице Черновцов находится три человека, у которых не исключено инфекционное заболевание COVID-19.

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В Украине исследовали 40 образцов с подозрением на коронавирус
В Украине исследовали 40 образцов с подозрением на коронавирус
Фото: ua.depositphotos.com

В Черновцах с подозрением на коронавирус 10 марта госпитализировали мужчину, сообщила в Facebook пресс-служба областной государственной администрации.

"Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах. У пациента есть признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на коронавирус в больнице сейчас находится три человека", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/cvODA/posts/1264804417060927

9 марта в Черновцах с подозрением на коронавирус в областную инфекционную больницу положили еще одного мужчину.

Один житель Черновцов помещен в инфекционную больницу 3 марта после путешествия по Италии. Его тест на коронавирус оказался позитивным (это единственный случай в Украине). В этот же день его жену увезли на обсервацию после протестов соседей. При этом у женщины нет симптомов заболевания.

Заболевший находится в удовлетворительном состоянии, сообщил 10 марта главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, всего в Украине исследовали 40 образцов с подозрением на коронавирус.

Теги: Черновцы, больница, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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