Кличко не исключил, что из-за коронавируса в Киеве могут закрыть метро

Метро в Киеве могут закрыть, если будет зафиксирована значительная вспышка коронавируса SARS-CoV-2, отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Есть вероятность, что метро в Киеве закроют из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил "BBC News Україна" в интервью, которое было опубликовано 11 марта.

"Для этого должна быть действительно большая вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже о крайних мерах – закрыть метро. Я надеюсь, что до этого не дойдет", – сказал он.

Мэр подчеркнул, что в городе проводится профилактика коронавируса.

"Мы осуществляем превентивные меры, проводим дезинфекцию дважды в день, но действительно есть вероятность, что вирус может распространяться общественным транспортом", – отметил Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки. Наибольшая смертность в последние дни фиксируется в Италии, там по состоянию на 10 марта 631 человек скончался.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще пять человек проверяют.