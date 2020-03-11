Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Власти Украины ожидают роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией

Главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заверил, что власти страны не скрывают случаи коронавирусной инфекции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ляшко: На востоке Европы мы сейчас не видим такого всплеска, как в Италии, Германии, Франции. Но мы этого ожидаем и прогнозируем
Ляшко: На востоке Европы мы сейчас не видим такого всплеска, как в Италии, Германии, Франции. Но мы этого ожидаем и прогнозируем
Фото: EPA

Власти Украины прогнозируют увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на брифинге 11 марта заявил замглавы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Трансляция брифинга велась на канале Кабинета Министров в YouTube.

"Мы не скрываем эти случаи, диагностируем… Посмотрите, в Румынии, Беларуси бóльшее количество, но ненамного… На востоке Европы мы сейчас не видим такого всплеска, как в Италии, Германии, Франции. Но мы этого ожидаем и прогнозируем", – сказал Ляшко.

Он напомнил, что в Украине на данный момент один подтвержденный случай COVID-19 – в Черновцах.

"Всего мы рассмотрели 43 сообщения о подозрении на COVID-19 (сюда входит и подтвержденный случай коронавирусной инфекции. – "ГОРДОН"). Все подозрения отрабатываются в соответствии с алгоритмами ВОЗ: эти люди были изолированы, за всеми контактами установлено медико-санитарное наблюдение", – заявил главный санврач.

В сообщении Минздрава Украины от 11 марта уточняется, что анализы одного пациента еще находятся на проверке, у остальных коронавирус не обнаружили.

Ляшко добавил, что на границах Украины продолжается проведение температурного скрининга.

"С начала скрининга протестировано больше 1,6 млн человек. Что касается выявленных людей с температурой, то это небольшой процент. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать вопрос, продолжать ли температурный скрининг на всех постах или запускать [туристов] исключительно через определенные международные пункты въезда-выезда… То есть мы сможем уменьшить количество пунктов въезда, через которые будут въезжать в Украину люди из других стран и украинцы. Это мировая практика", – заключил замминистра.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки.

Теги: Германия, Украина, Беларусь, Румыния, Франция, Италия, ВОЗ, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS