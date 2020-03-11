Власти Украины ожидают роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией

Главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заверил, что власти страны не скрывают случаи коронавирусной инфекции.

Ляшко: На востоке Европы мы сейчас не видим такого всплеска, как в Италии, Германии, Франции. Но мы этого ожидаем и прогнозируем Фото: EPA

Власти Украины прогнозируют увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на брифинге 11 марта заявил замглавы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Трансляция брифинга велась на канале Кабинета Министров в YouTube.

"Мы не скрываем эти случаи, диагностируем… Посмотрите, в Румынии, Беларуси бóльшее количество, но ненамного… На востоке Европы мы сейчас не видим такого всплеска, как в Италии, Германии, Франции. Но мы этого ожидаем и прогнозируем", – сказал Ляшко.

Он напомнил, что в Украине на данный момент один подтвержденный случай COVID-19 – в Черновцах.

"Всего мы рассмотрели 43 сообщения о подозрении на COVID-19 (сюда входит и подтвержденный случай коронавирусной инфекции. – "ГОРДОН"). Все подозрения отрабатываются в соответствии с алгоритмами ВОЗ: эти люди были изолированы, за всеми контактами установлено медико-санитарное наблюдение", – заявил главный санврач.

В сообщении Минздрава Украины от 11 марта уточняется, что анализы одного пациента еще находятся на проверке, у остальных коронавирус не обнаружили.

Ляшко добавил, что на границах Украины продолжается проведение температурного скрининга.

"С начала скрининга протестировано больше 1,6 млн человек. Что касается выявленных людей с температурой, то это небольшой процент. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать вопрос, продолжать ли температурный скрининг на всех постах или запускать [туристов] исключительно через определенные международные пункты въезда-выезда… То есть мы сможем уменьшить количество пунктов въезда, через которые будут въезжать в Украину люди из других стран и украинцы. Это мировая практика", – заключил замминистра.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки.