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Канада эвакуировала 228 пассажиров с круизного лайнера Grand Princess

Граждане Канады, эвакуированные с круизного лайнера Grand Princess, пройдут 14-дневный карантин на базе вооруженных сил в Трентоне.

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Канада эвакуировала своих граждан с Grand Princess
Канада эвакуировала своих граждан с Grand Princess
Фото: EPA

Канада эвакуировала 228 граждан с круизного лайнера Grand Princess, стоящего на карантине в порту американского Окленда, сообщила 10 марта пресс-служба канадского правительства.

На борт самолета, который доставил канадцев на родину, допускали только тех пассажиров, у которых не было симптомов коронавирусной инфекции. По прилете в Канаду всех прибывших снова осмотрели медики, после чего их отправили на 14-дневный карантин на базе вооруженных сил Канады в Трентоне.

Круизный лайнер Grand Princess задержали у побережья США 6 марта после того, как у двух сошедших на берег пассажиров обнаружили коронавирус (один из них впоследствии скончался). 9 марта корабль прибыл в порт Окленда, где будет проходить карантин.

На борту лайнера находятся 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран (в том числе 49 украинцев; по имеющейся информации, все они здоровы). По данным на 9 марта коронавирусную инфекцию диагностировали у 21 человека, из них 19 – члены экипажа. 

Лайнер Grand Princess принадлежит американской компании Princess Cruise. Эта же компания управляет судном Diamond Princess, которое из-за коронавируса находится на карантине у берегов Японии. На Diamond Princess коронавирусом заразилось 706 пассажиров и членов экипажа, шесть человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще пять человек проверяют.

Теги: США, Канада, круизный лайнер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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