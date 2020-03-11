Кэмпбелл путешествует в защитном медицинском костюме, маске и резиновых перчатках

Британская модель Наоми Кэмпбелл отправилась в аэропорт в защитном медкостюме, хирургической маске и резиновых перчатках.

Кэмпбелл показала, как защищает себя от коронавируса Фото:naomi / Instagram

49-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл на своей странице в Instagram опубликовала фото из аэропорта, представ в кадре в защитном медицинском костюме и хирургической маске.

Руки Кэмпбелл защитила с помощью резиновых перчаток розового цвета.

"Безопасность прежде всего", – заявила модель. Она также пообещала снять для подписчиков видеоинструкцию о том, как защитить себя от заражения коронавирусом, посещая общественные места.

Кэмпбелл, которая много времени проводит в самолетах, известна своим стремлением к стерильности окружающего пространства. Год назад она опубликовала видео, показав, как дезинфицирует свое место в самолете – на фоне эпидемии коронавируса ролик, который тогда вызвал улыбки у подписчиков, снова стал популярным.

Наоми Кэмпбелл родилась 22 мая 1970 года. Работает моделью с 15 лет. Она стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболело 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразилось 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686, 202 из них – за последние сутки.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще пять человек проверяют.

Профилактикой заражения коронавирусом является гигиена рук, дезинфикация гаджетов, ограничение тактильных контактов и использование защитной маски в общественных местах.