В Киеве перенесут пробное ВНО из-за коронавируса

По словам первого заместителя главы Киевской городской госадминистрации Николая Поворозника, тестовое внешное независимое оценивание пройдет в Киеве, вероятнее всего, в апреле.

В Киеве с 12 марта будут действовать ограничительные меры из-за коронавируса Фото: pixabay.com

Пробные тесты внешнего независимого оценивания в Киеве перенесли из-за угрозы коронавируса. Об этом 11 марта во время брифинга в Киеве сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы договорились с региональным центром внешнего тестирования, что пробные тесты, которые должны были состояться в конце марта, мы проведем после того, как нормализуется ситуация, думаем, это будет в апреле", – сообщил Поворозник.

С 12-го по 31 марта в Киеве будут действовать ограничительные меры из-за коронавируса. Столичные власти решили приостановить в городе учебный процесс в учебных заведениях всех форм собственности, запретить массовые мероприятия с участием более 60 человек, ограничить проведение спортивных мероприятий, временно закрыть кинотеатры, театры, музеи, развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-моллах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения. Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.