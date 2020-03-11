Кличко о противостоянии с властью: Есть уникальная украинская черта – нам всегда нужен враг

У Украины много внешних и внутренних вызовов, а политики внутри страны уничтожают друг друга, отметил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, по отношению к нему "ситуация не успокоилась".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его противостояние с властью страны продолжается. Об этом он сказал "BBC News Україна" в интервью, которое было опубликовано 11 марта.

"Оно продолжается, потому что это политика. Но я всегда делал акцент на следующем: есть уникальная украинская черта – нам всегда нужен враг. У нас их достаточно. У нас так много вызовов и внешних, и внутренних, а мы начинаем уничтожать друг друга", – отметил мэр Киева.

По его словам, "ситуация не успокоилась".

"Я бы хотел, чтобы эта борьба против персоналии превратилась бы в борьбу за результат. Когда ты показываешь своим избирателям, чего ты достиг. Моя разница по сравнению с другими политиками – мне есть чем отчитываться", – объяснил Кличко.

Он также ответил на вопрос, наладилось ли у него сотрудничество с Офисом президента (ОП) Украины.

"Они поняли, что такое противостояние идет в минус и президенту, и ОП, и провластной партии. Сейчас временное давление уменьшилось. В этом году будут местные выборы, не секрет, что контроль над столицей очень важен для оппонентов. Ведь еще Наполеон когда-то говорил: "Кто контролирует Париж, контролирует Францию". Поэтому я убежден, что будет грязная борьба, будут распространять ложь", – сказал Кличко.

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) с июня 2014 года. Он заявлял о намерении снова баллотироваться на пост городского головы на местных выборах, которые должны состояться в 2020 году.

Вскоре после выборов президента и Верховной Рады, которые состоялись в 2019 году, представители пропрезидентской партии "Слуга народа" и Офиса президента заявляли о намерении провести досрочные местные выборы, в частности в Киеве. Кроме того, озвучивалось предложение разделить полномочия городского головы Киева и главы Киевской горгосадминистрации, что повлекло бы за собой отставку Кличко с должности председателя КГГА.

24 июля 2019 года тогдашний глава офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко. Тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об увольнении Кличко, но заседания несколько раз переносили и Кличко не уволили.

Впоследствии команда президента отказалась от идеи проведения досрочных выборов; законопроект, предусматривающий разделение полномочий мэра и главы столичной администрации, пока не рассмотрен.