Кличко анонсировал перезагрузку партии УДАР накануне местных выборов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что начал подготовку к местным выборам.

Мэр Киева Виталий Кличко намерен принимать участие в местных выборах, которые запланированы на осень. Об этом он сообщил изданию "Бабель" в интервью, которое было опубликовано 11 марта.

На вопрос, начал ли он подготовку к местным выборам, городской голова ответил: "Да".

"Мой вызов и конкурент – заброшенная инфраструктура, доставшаяся нам в наследство: дороги, мосты, социальные объекты и многое другое. Как только я преодолею эти вещи, никаких конкурентов у меня не будет", – сказал Кличко.

Он ушел от ответа на вопрос, кого конкретно он считает потенциальным конкурентом на выборах мэра Киева.

"Ко мне как к представителю власти много претензий. Я должен сделать много вещей, и у меня больше ответственности. Все остальные конкуренты могут виртуально представить-обещать, что они сделают. Моим лучшим ответом каждому из них будут воплощенные проекты, в частности восстановленная Пейзажная аллея, новый мост, новая входная группа в зоопарк и построенная развязка на Богатырской", – объяснил действующий мэр.

По его словам, произойдет "масштабное обновление команды" партии УДАР.

"Работа уже началась, и в ближайшее время объявим съезд. Партия будет иметь то же название – УДАР. ...Много новых людей, много опытных людей. Это будет перезагрузка партии, мы однозначно будем формировать еще более мощную команду, которая покажет результат", – заявил Кличко.

Местные выборы в Украине (в городские, сельские и поселковые советы) запланированы на октябрь 2020 года.

Согласно опросу, проведенному в декабре 2019 года Социологической группой "Рейтинг", если бы выборы в Киевсовет проходили в ближайшее воскресенье, большую часть голосов получила бы пропрезидентская партия "Слуга народа" – 32,2% тех, кто определился с кандидатом и намерен голосовать. На втором месте оказался бы УДАР Виталия Кличко – 12,4%.