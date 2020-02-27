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27 февраля, 2020
 
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Супруга киевского мэра Кличко отпраздновала день рождения на лыжах

Супруге киевского мэра Виталия Кличко Наталье 26 февраля исполнилось 46 лет.

Наталья Кличко счастлива, что может наслаждаться каждым днем своей жизни
Наталья Кличко счастлива, что может наслаждаться каждым днем своей жизни
фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Жена мэра Киева Виталия Кличко 26 февраля отпраздновала день рождения на горнолыжном курорте, опубликовав на своей персональной странице в Instagram селфи на фоне горных пейзажей. 

"Лучший подарок, который вы можете себе подарить – это позволить наслаждаться каждым днем своей жизни", – написала Наталья. По ее словам, она счастлива оттого, что у нее есть такая возможность. 

Позже супруга Кличко опубликовала в разделе историй фото праздничного ужина в ресторане. Наталья появилась на ужине в черном мини-платье, дополнив образ серьгами с протяжкой. 

natalia_klitschko_official / Instagram
Скриншот: natalia_klitschko_official / Instagram

В качестве угощений именинница выбрала морепродукты. 

natalia_klitschko_official / Instagram
Скриншот: natalia_klitschko_official / Instagram

Наталья Кличко родилась в 1974 году в Броварах. С боксером Виталием Кличко Наталья познакомилась на конкурсе красоты "Черная жемчужина". В 2011 году немецкий журнал Gala назвал супругов парой года. 

Наталья и Виталий Кличко воспитывают троих детей – сыновей Егора и Максима и дочь Елизавету.

Наталья Кличко длительное время проживает в Гамбурге (Германия), где занимается развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях. 

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года. Он заявлял о намерении снова баллотироваться на пост городского головы на местных выборах, которые должны состояться в 2020 году.

Теги: Владимир Кличко, Виталий Кличко, конкурс, Бровары, Instagram, ресторан, курорт, Наталья Кличко, селфи, певица
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