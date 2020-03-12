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Во время карантина в Киеве школьники и студенты будут обучаться дистанционно – КГГА

В период действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции учреждения общего среднего образования и вузы, которые находятся в Киеве, должны организовать обучение с использованием возможностей дистанционного образования и интернет-ресурсов, сказано в решении постоянной комиссии Киевской городской государственной администрации.

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Во время ограничительных мер учебный процесс в Киеве будет дистанционным
Во время ограничительных мер учебный процесс в Киеве будет дистанционным
Фото: depositphotos.com

Во время действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции учебный процесс в учебных заведения Киева будет проходить дистанционно. Об этом на пресс-конференции 11 марта рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Он будет проводиться дистанционно. Мы уже провели разговоры с некоторыми СМИ – будем проводить телеурок для школьников", – сказал Поворозник.

В протоколе решения постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, текст которого опубликован на сайте администрации, сказано, что во время ограничительных мер организовать обучение с использованием возможностей дистанционного образования и интернет-ресурсов должны и учреждения общего среднего образования, и вузы.

Поворозник призвал работодателей сделать для родителей, у которых есть маленькие дети, гибкий рабочий график.

"Обращаемся к работодателям, чтобы они по возможности сделали гибкий рабочий график для работников, у которых есть маленькие дети", – отметил он.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский уточнил, что ограничительные мероприятия в Киеве коснутся около 750–800 тыс. воспитанников детских садов, школьников и студентов.

Ограничительные меры в Киеве будут действовать с 12-го по 31 марта. Кроме приостановки учебного процесса в учебных заведениях всех форм собственности, столичные власти также запретили в городе массовые мероприятия с участием более 60 человек, ограничили проведение спортивных мероприятий, временно закрыли кинотеатры, театры, музеи, развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-моллах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения. Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

Теги: Киев, ВНО, карантин, учебный год, школы, вузы, Николай Поворозник, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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