В аэропорту Борисполь проверили пассажиров с возможным подозрением на коронавирус

Из аэропорта Борисполь в Киевской области госпитализировали иностранку с подозрением на коронавирус. Об этом сообщают ТСН и hromadske.

По всему миру от коронавируса умерли уже более 4 тысяч человек Фото: EPA

В киевский аэропорт Борисполь прибыл рейс Дубай – Киев с пассажирами, у которых подозревали коронавирус. Об этом сообщает ТСН.

"Пилоты самолета сообщили турецким диспетчерам об обнаружении на борту двух китайцев, парня и девушки, которые якобы имели симптомы ОРВИ. Турецкие диспетчеры сообщили об этом столичным коллегам", – говорится в сообщении.

Самолет отправили на санитарную стоянку в стороне от основной взлетной полосы, на месте дежурили две "скорых" – от аэропорта и городская.

Врачи проверили всех пассажиров. По предварительным данным, ни у кого не обнаружили никаких симптомов. Однако в медучреждении журналистам ТСН рассказали, что ожидают иностранку с повышенной температурой.

О том, что из аэропорта Борисполь госпитализировали иностранку, сообщает также hromadske, ссылаясь на заведующую первым инфекционным отделением Александрийской клинической больницы Киева Татьяну Гайнутдинову.

"Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. Эту информацию передали дальше", – рассказала Гайнутдинова, не уточняя с какого именно рейса была женщина.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения. Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.