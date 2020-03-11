Из-за коронавируса Кабмин ввел в Украине карантин – нардеп

Карантин из-за вспышки нового коронавируса вводится на три недели, сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

Украинское правительство сегодня приняло решение ввести в Украине карантин из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля. Он предусматривает: закрытие учебных заведений; запрещение массовых собраний более 200 человек (это касается и спортивных мероприятий, которые могут без зрителей проходить, и культурных мероприятий. Заседания Верховной Рады оставили); закрытие авиасообщения с некоторыми странами", – написала нардеп.

По ее данным, будет закрыта большая часть контрольно-пропускных пунктов – из 219 останется 49.

"Правительство выделило также 100 млн грн на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний. На наш вопрос о наличии масок министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 млн штук", – добавила Сюмар.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще пять человек проверяют.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении карантина в столице.