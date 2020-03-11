Вспышка COVID-19 зафиксирована в столице Южной Кореи

Всего в Сеуле коронавирусом заразились около 200 человек, почти половина случаев приходится на сотрудников одного колл-центра.

В столице Южной Кореи Сеуле зафиксирован резкий рост количества случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило 11 марта южнокорейское агентство Yonhap.

По состоянию на среду в Сеуле зарегистрировано, по разным данным, от 193 до 205 случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки количество заразившихся увеличилось более чем на 50 человек.

Агентство отмечает, что почти половина всех случаев в Сеуле – 93 – приходится на сотрудников колл-центра, расположенного на юго-западе столицы. Сейчас власти проверяют 553 человек, работавших в этом здании. Пятеро из них оказались последователями Церкви Иисуса Синчхонджи (хотя предварительный анализ показал отрицательный результат на коронавирус, Yonhap указывает, что около 60% всех случаев заражения в Южной Корее связаны с этой церковью).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки.

Южная Корея, по данным ВОЗ на 10 марта, занимает третье место в мире по количеству заболевших после Китая и Италии – в стране заражены 7513 человек, скончался 131.