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В оргкомитете допустили перенос летних Олимпийских игр на год-два

Член оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаши сообщил о вероятности отмены и переноса сроков проведения Олимпийских игр в Токио.

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Планируется, что Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа
Планируется, что Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа
Фото: ЕРА

Если запланированные в Токио летние Олимпийские игры не состоятся из-за эпидемии коронавируса, лучше было бы перенести их на год или два. Об этом заявил член японского оргкомитета Харуюки Такахаши, пишет издание The Wall Street Journal.

Он высказал мнение, что об отмене Олимпиады речь не идет. Но если будет принято решение о переносе, Игры могут пересекаться с другими международными соревнованиями. Поэтому, по словам Такахаши, Олимпиаду лучше перенести на срок до двух лет.

Чиновник также подчеркнул, что у Международного олимпийского комитета будут проблемы, если соревнования отменят. 

Reuters со ссылкой на других членов оргкомитета пишет, что ни МОК, ни организационный комитет в Токио не рассматривают вопрос о переносе или отмене летних Игр, и приступают к их подготовке.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки.

Олимпийские игры 2020 года запланированы в Токио с 24 июля по 9 августа. 

Теги: МОК, Олимпиада, Токио, соревнования, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олимпийские игры
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