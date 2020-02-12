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Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.


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Батьке, как и любому диктатору, очень нужна Олимпиада. А нам она зачем? Тащить его за усы в Европу?

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А давайте сразу дадим воду в Крым, проведем Олимпиаду с Беларусью и возьмем на ее проведение $100 млрд у России. Ну, чтобы дважды не вставать. В качестве одного большого компромисса.

И Олимпиаду обязательно зимнюю. Погода ведь шепчет. Так и говорит, будет много снега, мороза, давайте нам зимнюю Олимпиаду. Только ноги сейчас надо высушить после февральского ливня и сразу думать над проведением зимней Олимпиады.

Олимпиада – это убыточный проект. Олимпиады никогда не окупаются. Позитивный эффект от Олимпиады всегда хуже, чем негативные последствия, связанные с активным инвестированием денег, которых нет, в объекты, которые после Олимпиады будут никому не нужны.

Скорее всего, реанимировали проект Януковича, который тоже хотел провести зимнюю олимпиаду в Карпатах. Ну, с Януковичем все ясно. Для него Олимпиада – это гигантский распил, на котором можно украсть миллиарды долларов. Но сейчас же мы против коррупции, правда?

Олимпиада – это дорого и глупо. Затраты на проведение Олимпийских игр растут с каждой Олимпиадой и при этом никогда не окупают себя. Никогда. Более того, эти затраты Украина себе просто не может позволить. Денег таких нет, их можно брать только в долг. Это приводит к разбалансированию бюджета и увеличивает риск дефолта. Глубокий кризис, в который попала Греция в результате неконтролируемого наращивания долга, был во многом вызван Олимпиадой, которую проводили в Афинах и которая требовала значительных финансовых ресурсов. Или наш собственный опыт с Евро 2012 никого ничему не научил. Или львовский стадион на отшибе, который дорогой, но никому не нужный, ничего не намекает?

Олимпиада в Рио стоила $20 млрд. В Сочи – вообще страшную сумму – более $51 млрд. Самая дешевая Олимпиада последних лет – в Ванкувере. Затраты канадцев составили всего $7,6 млрд, но тут надо учитывать, что у них не так много и работы было, в Канаде все хорошо с инфраструктурой. При этом большинство олимпийских объектов после этого просто простаивает, то есть нет никакого эффекта от таких инвестиций. Последняя окупившаяся Олимпиада прошла в 1984 году в Лос-Анджелесе. Тут тоже сложно сравнивать с Украиной. А жители западных городов уже даже требуют от своего руководства не проводить в их городе таких событий, ведь это связано с очень большими неудобствами.

Более того, зачастую изначально заявленная стоимость Олимпиады потом, в процессе, существенно увеличивается. В Бразилии, например, с $14 млрд до $20 млрд, в Сочи – в пять раз и даже в Канаде – более чем в три раза. Поэтому, если сейчас кто-то озвучит потенциальную стоимость Олимпиады, можете смело умножать в два-три раза.

Для кого же это хорошо? Кроме, конечно, коррупционеров, которые пилят олимпийские бюджеты. Зимнюю Олимпиаду Янукович хотел провести в Буковеле. То есть большая часть инвестиций придется на горнолыжный курорт. Который, эврика, принадлежит Коломойскому. В результате Коломойский и чиновники-коррупционеры – вот единственные выгодополучатели от идеи Олимпиады.

И да, Батька любит играть в хоккей, Батька любит гонять на лыжах. Ему, как и любому усатому диктатору, очень нужны Олимпиады. А мы тут зачем? Мы тут причем? Тащить Батьку за усы в Европу? Так это он скорее нас с собой на дно утянет. У Батьки ведь точно денег на Олимпиаду нет. Или мы хотим подаваться вместе с Батькой, чтобы нам точно не дали? Типа мы старались, но не получилось. Это хорошо, конечно, но сейчас эти Олимпиады никому не нужны, так что можно еще сдуру и выиграть право ее проведения. И что потом с этим делать?

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Беларусь, коррупция, Олимпиада, Сергей Фурса
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