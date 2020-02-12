Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Гончарук: Идея провести Олимпиаду совместно с Беларусью заслуживает глубокого изучения

Правительство Украины работает над изучением возможности совместного проведения летней Олимпиады с Беларусью, сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сказал, что подготовка таких масштабных проектов ведется на протяжении пяти-десяти лет.

Гончарук предлагает изучить идею проведения Олимпиады в Украине и Беларуси
Гончарук предлагает изучить идею проведения Олимпиады в Украине и Беларуси
Фото: EPA

Идея совместного проведения летних Олимпийских Игр в Украине и Беларуси заслуживает изучения. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук 11 февраля на заседании оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх, которые состоятся в Токио в 2020 году, пишет "Интерфакс-Украина".

"По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована", – сказал глава правительства.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сказал, что подготовка таких масштабных проектов ведется на протяжении пяти-десяти лет.

"Мы предлагаем, для того, чтобы определить возможность создания совместного проведения таких игр с Республикой Беларусь, детально изучить имеющиеся у нас ресурсы, опыт Беларуси, опыт других стран по подготовке", – сказал министр.

Ближайшие летние Олимпийские игры, страна проведения которых еще не определена, состоятся в 2032 году.

16 июля 2019 года Зеленский заявил, что поручил тогдашнему министру спорта и президенту Национального олимпийского комитета разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.

4 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Украина могли бы побороться за проведение на своей территории крупных международных соревнований высокого уровня.

"Это я говорю о предложении президента Украины, который предлагает вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу", – отметил белорусский лидер.

Теги: Украина, спорт, Беларусь, Олимпиада, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе после 12 лет брака
Внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе после 12 лет брака
Актер из кинофильма "Моя ужасная няня" Рафаэль Коулмэн умер во время пробежки
Актер из кинофильма "Моя ужасная няня" Рафаэль Коулмэн умер во время пробежки
Яма сбрил бороду,но оставил усы
Яма сбрил бороду,но оставил усы
У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок
У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS